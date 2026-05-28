「ホワイトソックス１５−２ツインズ」（２７日、シカゴ）ホワイトソックスが今季最多１８安打を放ち、１５点を奪って大勝。再び貯金１とした。村上宗隆内野手は七回に３試合連続本塁打となる２０号ソロを放つなど、４打数２安打１打点。日本選手のルーキーとしては歴代１位の大谷翔平にあと２本に迫った。大谷は２０号に６５試合２６０打席目での到達。村上は５５試合２４０打席目での到達で、日本選手最速となった。アス