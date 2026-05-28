２７日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、半年に一度の「みんなの説」が放送された。１本目は「縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたらひょうろくだと思って声かけちゃう説」。３年前は「青ライダース細身ハゲがいたら小峠と思って声かけちゃう説」でひょうろくが小峠風に変身したが、今回はその「アンサー企画」として、小峠がひょうろく風となり、同期芸人らが引っかかるかを検証した。同期のきしたかの