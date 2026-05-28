サッカー元日本代表DFの森岡隆三氏（50）が28日までに更新された前園真聖氏がホストを務めるYouTubeチャンネル「おじさんだけど、遊んでもいいですか？」にゲスト出演。W杯北中米大会で日本と予選リーグ初戦で対戦するオランダの脅威について語る場面があった。日本と同じ1次リーグF組のオランダ。27日に発表された代表メンバー26人が主将のDFファージル・ファンダイク（リバプール）、MFフレンキー・デヨング（バルセロナ）ら