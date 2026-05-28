ファミリーマートは5月29日から、「コンビニエンスウェア」の夏に向けた新商品を全国のファミリーマートで順次発売する。コンビニエンスウェア○夏に向けて色鮮やかな新商品を発売コンビニエンスウェアは、ァッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。徐々に気温が高くなる季節に合わせて、「ラインソックス