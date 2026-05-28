俳優で歌手の南野陽子さんと音楽プロデューサーの宗本康兵さんらが２６日、京都府舞鶴市室牛（むろじ）で、地元の市立大浦小５、６年の２０人らと田植えをした。南野さん、宗本さんをはじめとした音楽家らが、２０２２年から田植えや草刈り、稲刈りを通して、地元住民と交流している。２人が舞鶴をイメージして共同制作した楽曲は夕方、防災行政無線から流れるなど市民に親しまれ、２人は昨年、「まいづる親善大使」に就任した