◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に先発。初回を無失点と盤石の立ち上がりを見せた。ロッキーズ・菅野智之との初めての投げ合い。初回のマウンドで普段通りの力を示した。先頭のマッカーシーを直球で追い込むと最後は外角カーブで空振りの3球三振。続くフリーマンをスイーパーで二飛、ラムフィールドは四球