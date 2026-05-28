ホテル・・サッソンゲルが位置するコルバーラ・イン・バディーア/StevanZZ/iStock Editorial/Getty Images（CNN）イタリアの五つ星ホテルがレストランで宿泊客に水道水の提供を繰り返し拒否した行為をめぐり、同国の最高裁判所がいかなる法律にも違反しないとの判断を下した。CNNが入手した判決文によると、イタリア北部バディーアにあるホテル・サッソンゲルを提訴したのは2019年末に同ホテルに滞在した女性。女性は滞在中、スタ