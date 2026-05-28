ファミリーマートは6月2日、アイビーカンパニーが運営する紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修の「ファミマル ライチ香るジャスミンティー」(118円)を全国のファミリーマートで発売する。また、6月16日から「ファミマル アップル香るティーソーダ」(140円)を発売する。「ファミマル アップル香るティーソーダ」(140円)/「ファミマル ライチ香るジャスミンティー」(118円)昨年6月に発売した「アップル香るジャスミンティー」は、Afte