ファミリーマートは5月28日、「ファミマふるさと納税」において、全国のファミリーマート店舗で引換可能な回数券に加え、自宅で受け取れる返礼品を追加する。ファミマふるさと納税○「即時発行の電子回数券」と「宅配型」の2通りが選べるファミマふるさと納税は、2025年3月にサービスを開始した。寄附後すぐに「ファミペイ」にお礼品の電子クーポンが届き、全国のファミリーマート店舗で好きな時に引換え可能な新しいふるさと納税