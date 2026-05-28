各所で注意喚起が行われているにもかかわらず、モバイルバッテリーの発火事故は後を絶ちません。4月には飛行機内への持ち込みルールが変更されるなど、今や世界中で深刻な問題に。そんな中、【経済産業省】リコール・製品事故情報(製品事故対策室)が、SNSで「モバイルバッテリーの安全チェック」を呼び掛けています。🔥🔥大丈夫思い込みだけ燃え残る🔥🔥. お持ちのモバイルバッテリーに危険が迫っ