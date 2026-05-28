アート作品の価値は何で決まるのか。アート思考キュレーターで起業家の若宮和男さんは「アートの価値は『美しさ』や『技量』でも『かけられた時間』でもない。『ちがいが価値で、おなじは悪』になる」という――。※本稿は、若宮和男『超・アート思考 AI時代の人間の創造性とは何か？』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gorodenkoff※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gorodenkoff■「おなじ