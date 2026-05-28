ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間27日、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。第1打席で9号本塁打を放った。前日に右手へ受けた死球の影響が心配された中、予定通り中6日で二刀流出場。先頭打者マッカーシーを3球三振に仕留めるなど無失点で初回を終えた。すると1回裏の第1打席、今春のWBCでチームメイトだった菅野智之との対戦を迎えると、カウント1-1から外角高めのフォー