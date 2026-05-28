B-R サーティワン アイスクリームは6月1日から、「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを実施する。ドラゴンクエスト×サーティワン キャンペーン○「かいしんのいちげき」をイメージした新フレーバー同コラボレーションでは、ドラゴンクエストの世界を表現した新作フレーバー「かいしんのいちげき!-ゴールデンパインレモネード-」(シングル・レギュラーサイズ420円)が登場する。同ゲームの戦闘中に通常よりも大き