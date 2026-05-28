○ ホワイトソックス 15 − 2 ツインズ ●＜現地時間5月27日レート・フィールド＞ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・指名打者」でフル出場。ア・リーグ単独トップを更新する20号ソロを放つなど2安打1打点の活躍でチームの大勝に貢献した。西田陸浮外野手（25）は守備で途中出場。打線が爆発したホワイトソックスは再び貯金1とした。村上は2打席凡退で迎えた5回の