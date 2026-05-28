SHINeeが、自身8度目となる単独コンサートで新アルバム『Atmos』の全曲ステージを初披露する。SHINeeは、5月29日から31日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで単独コンサート「- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT] 」を開催する。6月1日にリリースを控える6thミニアルバム『Atmos』の収録曲のステージを、ファンの前でいち早く披露する予定だ。【写真】「永遠の5人」SHINeeの“集合写真”タイトル曲『Atmos』は