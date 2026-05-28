LE SSERAFIMのチェウォンとカズハが、幻想的なビジュアルと透明感あふれる歌声のハーモニーで、息ぴったりのデュエットを披露した。5月27日、チェウォンとカズハはMnetデジタルスタジオM2の音楽トークショー「WOULD YOU RECORD」に出演し、感性豊かなライブステージと和やかなトークで、世界中のファンを魅了した。【話題】LE SSERAFIM、新曲に「オウムっぽい」の声この日2人は、5月22日に発売された2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt