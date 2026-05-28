バンドグループDAY6のドウンが、結婚説をめぐり、初めて自身の立場を明かした。ドウンは5月28日、自身のSNSを通じて、「僕たちのグループは、死んでもなくならない。僕はどこにも行かないし、悪い書き込みは見ないでほしい。当分の間、僕に関する投稿を見ても無視してほしい」とコメント。続けて、「つらい思いをさせてごめん。少しだけ待っていてほしい」と伝えた。【注目】ドウン、SNSで“熱愛説”が拡散これに先立ち、ドウンは