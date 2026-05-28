ボーイズグループRIIZEのショウタロウが、自身の最大の武器であるダンスでカムバックトレーラーを完成させた。5月28日、RIIZEの公式YouTubeチャンネルを通じて公開された「RIIZE ‘II’ Trailer：Born Free」には、パフォーマーに変身したショウタロウの姿が捉えられた。【写真】ショウタロウ、東京で“メロ男”にショウタロウは天性の才能で、ダンサーの中心に立ち、ダンスをリードした。圧倒的なパフォーマーである彼の姿が、重