【モデルプレス＝2026/05/28】乃木坂46の金川紗耶が5月27日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでの姿を公開し、話題となっている。【写真】24歳乃木坂メンバー「帽子が似合ってる」久々ディズニーシー満喫ショット◆金川紗耶、東京ディズニーリゾートの様子を報告金川は「久しぶりのディズニーシー」とつづり、写真を投稿。「＃この帽子可愛い」「＃お手てがお気に入り」とハッシュタグを付けて記し、ミッキーマウスが大