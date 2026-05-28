セブンーイレブンは、グレープストーンが展開するバタースイーツ専門店｢バターステイツ」の監修商品『バターステイツクレープ』を、2026年6月1日〜6月7日までの間、発売する。また、『7カフェ バターステイツクッキー』は、5月26日からセブンーイレブン・イトーヨーカドーなどで順次発売している。【バターステイツクレープの画像はこちら】◆バターステイツクレープ【価格】1個 321.84円(本体価格298円)【発売日】2026年6月1日〜6