【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の杉浦太陽が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。上前歯が抜けた三男の幸空（こあ）くんの写真を公開し、話題となっている。【写真】辻ちゃん夫「どんどん似てきてる」前歯が抜けた三男との2ショット◆杉浦太陽、三男との2ショットを公開杉浦は「コア、前歯が抜けました」とコメントを添え、左上の前歯が抜けた幸空くんの写真を公開。口を大きく開けて両手でピースサインを作る幸空くん