ニッスイは4月、国内サーモン養殖事業の体制を刷新し、日本最大級の生産量を誇る新ブランド「ニッスイサーモン」を立ち上げた。国内での養殖事業強化を目的とし、2030年を目途に“国内サーモン1万トン生産体制”へと拡大を目指すもので同社は27日、都内イベントスペースで、同事業に関する説明会を開催。天然資源への依存を低減し、海の生物多様性保護につながる養殖事業の可能性についても示した。同社によれば、現在、世界の水産