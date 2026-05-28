かどや製油は26日、オンラインで決算説明会を開いた。25年度は増収増益となり、売上高は初めて400億円を超え、営業利益は2割増で着地した。26年度について北川淳一社長は「屈む年」と位置付け、海外のさらなる拡販を行っていく一方、先行投資による減益を計画しているとした。中期経営計画の重点施策として、かける需要の掘り起こしによる既存事業の充実、洋食に合うごま油の開発、副産物の付加価値化の3点を挙げた。なお、中東紛