【モデルプレス＝2026/05/28】フリーアナウンサーの青木裕子が5月27日、自身のInstagramを更新。母の日の思い出を公開し、話題となっている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「盛り付けもおしゃれで素敵」息子たちが母の日に作ってくれたカレー◆青木裕子、母の日の思い出公開青木は「母の日のこと。投稿しようと思って随分遅くなってしまいましたが、今年も息子たちがカレーを作ってくれました」とつづり、写真を投稿。キッチン