【HG Newギロロロボ】 【HG Newクルルロボ】 【HG Newドロロロボ】 【HG Newタママロボ】 10月～2027年1月 発売予定 価格：各3,080円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG Newギロロロボ」「HG Newクルルロボ」「HG Newドロロロボ」「HG Newタママロボ」をそれぞれ10月から2027年1月に発売する。価格は各3,080円。 本製品は、ア