Googleの社員が、現実の出来事を賭けの題材にするプラットフォーム「Polymarket」でインサイダー取引を行ったとして起訴されました。この社員は「Googleで最も検索された単語は何か？」といった賭けで稼いだとされています。Southern District of New York | Google Employee Charged With Insider Trading | United States Department of Justicehttps://www.justice.gov/usao-sdny/pr/google-employee-charged-insider-tradingGo