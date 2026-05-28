テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが２８日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。桝田アナはインスタグラムに「『大下容子のワイド！スクランブル』衣装」と書き出すと「シルエットが綺麗なコーディネートリブニットポロシャツしなやかな肌触りと適度なストレッチ性が心地よく身体にフィット大きな貝ボタンも可愛い着映え度抜群のスカートマーメイドシルエットが女心を鷲掴みです動きやすいストレ