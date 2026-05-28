◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・投手」で先発出場し、１回裏先頭の１打席目に、今季３本目で通算２８本目となる初回先頭打者本塁打を放った。６試合ぶりの本塁打となる９号ソロは、２登板連続となる登板日の先頭弾となった。１回表は２死から四球を与えたが