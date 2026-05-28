◆米大リーグロイヤルズ０―７ヤンキース（２７日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ヤンキースのＧ・コール投手（３５）が、敵地でのロイヤルズ戦に先発し６回２／３を４安打、１０奪三振で２０２４年９月２７日オリオールズ戦以来の白星を挙げた。３回２死二塁でガルシアに右前安打されるも、右翼ジャッジの好返球で本塁タッチアウト。７回２死一塁、７９球を投げて降板。２番手クルーズが後続を断っ