【リオデジャネイロ（ブラジル）２７日＝沢田啓明】６月１１日開幕の北中米Ｗ杯で史上最多６度目の優勝を目指すブラジル代表が２７日、リオデジャネイロ郊外の代表トレーニングセンターに集結した。今月３０日に行われる欧州チャンピオンズリーグ決勝に出場し、試合後に合流する３選手（アーセナルのＤＦガブリエル・マガリャンエス、ＦＷガブリエル・マルチネッリ、パリＳＧのＤＦマルキーニョス）を除く、ネイマールら２３選