日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２８日、九州で２７日に今年一番の大雨が降ったことを報じた。番組では鹿児島・枕崎市で２７日午前７時半ごろまでに１時間の降水量が５４・５ミリを記録したことを、道路にたたきつけるような雨や排水溝からあふれ出る水などの映像とともに紹介。また指宿市では土砂崩れが発生したことも伝えた。また２７日に日本のはるか南で台風６号が発生。今