5月23日、秋篠宮家の次女・佳子さまと長男・悠仁さまは東京都渋谷区の国学院大学博物館で、日本とベルギーの修好160周年を記念した特別展を視察した。姉弟での"ペア公務"は、昨年9月の「世界陸上」への隣席以来、約8か月ぶり。2人の様子について、当日取材を担当した記者はこう振り返る。【写真】ぱっと目を引く明るいトーンの佳子さまと、落ち着いた暗めのトーンで揃えた悠仁さま（全身）ほか「悠仁さまが展示品について感想を