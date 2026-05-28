あなたは読めますか？突然ですが、「譲渡」という漢字読めますか？ビジネスや法律、あるいは日常の手続きなどで見かける機会が多い言葉ですが、正しく読めているでしょうか？気になる正解は……「じょうと」でした！「譲渡」とは、自分の持っている権利や財産、品物などを他人に譲り渡すことを意味します。単に物をあげるだけでなく、法的な権利の移転を伴うような公的な場面でも頻繁に使われる言葉です。実際の使い方の例としては