あなたは読めますか？突然ですが、「跋扈」という漢字読めますか？ニュースや歴史小説、ファンタジー作品などで、不穏な勢力を表す際によく使われる言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「ばっこ」でした！跋扈は、勢いのあるものが勝手気ままに振る舞い、のさばることを意味します。もともとは「跋（踏む）」と「扈（魚を捕る竹かご）」という字から成り、大きな魚がカゴを跳び越えて暴れ回る様子から、転じて