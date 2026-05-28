２２日、池杉湖国家湿地公園周辺の送電鉄塔の上に巣を作るコウノトリ。（滁州＝新華社配信／徐斌）【新華社合肥5月28日】中国の安徽省滁州（じょしゅう）市来安県と江蘇省南京市六合区にまたがる池杉湖国家湿地公園は、鳥の楽園としても知られる。ここ数日は、両県区の電力会社が公園周辺で鳥類保護の合同巡回点検を実施。送電線の安全性を高めるとともに希少鳥類の生息環境を守り、送電網と鳥類の調和と共生を図っ