神奈川県川崎市で通学途中の児童ら20人が男に刺され2人が死亡した事件から28日で7年を迎えました。現場では、献花する人の姿がみられました。この事件は、2019年5月28日、川崎市の登戸駅の近くで小学生ら20人が51歳の男に次々と刺され、私立カリタス小学校に通っていた小学6年生の栗林華子さん（11）と外務省職員の小山智史さん（39）が死亡し、18人が重軽傷を負ったものです。男は犯行後に自殺しました。事件発生から7年を迎えた2