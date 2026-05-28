元横浜DeNAベイスターズ監督のアレックス・ラミレス氏（51）の妻・美保さんが26日、自身のブログを更新。ダウン症であることを公表している長男・剣持さん（けんじ・10）の“愛の手帳”更新を報告し、成長ぶりにしみじみと思いをつづった。【写真】「児童から少年へ。感慨深いわ〜！」ダウン症の長男・剣持さんの3年前＆現在の比較ショット美保さんは、ラミレス氏と2015年4月に結婚。2人の間には、剣持さん、次男・寿凛さん（