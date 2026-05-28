お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が27日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。悩める視聴者へのアドバイスに「霜降り明星」粗品（33）があきれる場面があった。視聴者からの電話相談を受け付ける同番組。今回は25歳男性会社員の悩みを取り上げた。2年ほど前に、親戚の葬儀で7歳年上のいとこの女性と10数年ぶりに再会。「インスタやってんの？」「おチビちゃんにはまだ教えられへん