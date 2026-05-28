子役出身の俳優・川島海荷（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と報告し、純白のウエディングドレス姿を披露した。【写真】「お美しい」ウエディングドレス姿の川島海荷／夫・中村克との夫婦2ショット川島は2024年12月23日、競泳・中村克（32）との結婚を発表。インスタでは中村と手を取り合う2ショット写真などを添え「彼の優しさに惹かれ、そして目標に向