お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が27日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。番組で「嫌いな人を言う」ことについて私見を述べた。山里はあの出演のドラマについて触れる流れで「本当、今はあれよ。この前もね、あのちゃんと番組で一緒だったけど。いろいろ大変だね、このご時世は。難しいよ。番組で、昨今よくある“嫌いな人を言う”みたいくだりの云々かんぬんで」と