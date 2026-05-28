鬼怒川の堤防が決壊して住宅が濁流にのまれ、甚大な被害をもたらした11年前の“常総水害”。洪水の専門家による分析で、浸水した地域では雨量が少なかったことが分かりました。避難に役立つ防災気象情報が刷新されるのを前に、この水害の教訓を考えます。■常総市の面積の約3分の1が浸水2015年9月。茨城県常総市を流れる一級河川・鬼怒川の堤防が決壊。すさまじい濁流が押し寄せ、多くの住民が危機的な状況に陥りました。茨城県の