働くパパママ川柳の主な受賞作品オリックスは28日、働きながら子育てに奮闘する家族の日常をテーマにした「働くパパママ川柳」の受賞作品を発表した。大賞には「下の子のミルクでわかる物価高」（34歳男性）を選んだ。きょうだいのために、2年ぶりにミルクを買いに行った際に感じた物価の高さを表現した。パパママ目線賞には「キャリアより今はこの手を離せない」（34歳女性）、「無償化にしないで欲しいママの家