お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が27日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。歌手・あの（年齢非公表）がテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）内での発言をめぐって騒動を受けてコメントした。山里はあの出演のドラマについて触れる流れで「本当、今はあれよ。この前もね、あのちゃんと番組で一緒だったけど。いろいろ大変だね、このご時世は。難し