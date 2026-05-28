気象庁は28日午後から、新たな防災気象情報の運用を始めます。新たな防災気象情報は、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4種類の災害について、危険度に応じて5段階レベルで示します。「レベル5特別警報」と「レベル3警報」の間に、「レベル4危険警報」が新設され、レベル4までに危険な場所から避難するよう呼びかけます。避難に関する情報は自治体が発表します。大きな河川は氾濫の警報や注意報が出て、これ以外の河川は