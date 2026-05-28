部屋の掃除中に見つけた15年前のガラケー。メールフォルダを開くと、脳梗塞で半身が不自由だった祖父が、慣れない手つきで一生懸命打ってくれたメールが残っていました。孫にあたる女性がその画面をThreadsに投稿したところ、素朴な文章ににじむ優しさに多くの共感が寄せられています。【写真】ガラケーに残っていた「宝物」ガラケーを見つけたのは部屋の掃除中のこと。写真フォルダを見たものの祖父母の写真はあまり残っておらず