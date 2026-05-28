2026年5月27日の『徹子の部屋』に三田佳子さんが登場。孫との関りや、2年前に金婚式を迎えた夫との夫婦の生活について語ります。今回は三田さんが中園ミホさんと「運がいいひと」について語り合った『婦人公論』2022年2月号の記事を再配信します。*****ドラマ『緊急取調室』や『Doctor-X 外科医・大門未知子』に出演、第一線で活躍を続ける女優の三田佳子さん。代表作に『やまとなでしこ』『ハケンの品格』などがある脚本家の中園