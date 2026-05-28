“タマゴ型”ミニバン？かつて自動車イベントには多彩なコンセプトカーが登場していましたが、2017年にトヨタが披露した「ファイン・コンフォート・ライド」は、その中でもひときわ異彩を放つ存在でした。燃料電池車の未来像を示したこのモデルには、今もなお多くの反響が寄せられています。トヨタが掲げた開発テーマは「プレミアムサルーンの新しいかたち」でした。【画像】超カッコイイ！ トヨタの「“タマゴ型”ミニバン」