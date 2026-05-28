瀬戸内地方は、湿った空気の影響で曇りになっています。昼過ぎ以降も雲に覆われて、雨の降るところがあるでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で28度、津山で27度の予想です。27日よりも2度以上気温が高くなります。湿度が高く、ジメジメとした体感になるでしょう。 29日は朝まで雲が広がりやすいですが、昼前からは高気圧に覆われて広く日差しが届く見込みです。朝の最低気温は岡山と津山で20度、高松で22度でしょう。日中の最