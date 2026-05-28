子どもが成長すると、学校や公園、習い事などを通して保護者同士の関わりも増えていくのではないでしょうか。ママ同士のつき合いに悩む人は少なくありませんが、ときには「他の子のパパ」との関わりに戸惑うこともあるようです。『最近仲良くなったパパがいます。会えば他愛もないことを話すのですが、私にはパパと話すのはハードルが高いです。子ども同士が仲良しなので会えば話すのですが、会ったあとは立てないほど疲れてしまい