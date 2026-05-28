「ねるねるねるね」発売40周年を記念し、初代フレーバーである”メロン味”を再現した「ねるねるねるね復刻メロンの味」が、6月15日（月）から、全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売される。【写真】今っぽいデザインの「ねるねパッケージ」もあるよ★■今だけの特別な味わい今回発売される「ねるねるねるね復刻メロンの味」は、子どもから大人まで楽しめるよう、発売当時のデザイ